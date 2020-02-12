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Из-за непогоды осложнено движение через КПВВ "Марьинка"

Новости » Общество     12.02.2020 - 11:38
Из-за непогоды осложнено движение через КПВВ "Марьинка"
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Штаб ООС рекомендует пересекать линию разграничения КПВВ "Новотроицкое"

Из-за непогоды затруднено движение через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Марьинка" в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что причиной осложнения движения стал нерасчищенный от снега участок дороги на временно оккупированной территории.

"Это приводит к ограниченному функционированию этого контрольного пункта, пропуск лиц и транспортных средств осуществляется не ритмично", - говорится в сообщении.

Для быстрого пересечения линии разграничения в штабе ООС посоветовали использовать КПВВ "Новотроицкое", который находится ближе всего к "Марьинке".

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Напомним, ранее Кабинет министров Украины продлил упрощенный режим въезда детей на оккупированные территории Донбасса. Так, до 1 мая 2020 года въезд детей в возрасте от 14 до 16 лет, у которых нет паспорта, может осуществляться при предъявлении свидетельства о рождении.

Также РБК-Украина сообщало, что Украина готова к открытию КПВВ "Золотое" в районе разведения сил и средств на Донбассе.

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