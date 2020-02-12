Из-за непогоды осложнено движение через КПВВ "Марьинка"

Штаб ООС рекомендует пересекать линию разграничения КПВВ "Новотроицкое"
Из-за непогоды затруднено движение через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Марьинка" в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил в Facebook.
Сообщается, что причиной осложнения движения стал нерасчищенный от снега участок дороги на временно оккупированной территории.
"Это приводит к ограниченному функционированию этого контрольного пункта, пропуск лиц и транспортных средств осуществляется не ритмично", - говорится в сообщении.
Для быстрого пересечения линии разграничения в штабе ООС посоветовали использовать КПВВ "Новотроицкое", который находится ближе всего к "Марьинке".
Рух через КПВВ «Мар’їнка» ускладнено У звязку з несприятливими погодніми умовами за межами КПВВ “Мар’їнка” на тимчасово...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Середа, 12 лютого 2020 р.
Напомним, ранее Кабинет министров Украины продлил упрощенный режим въезда детей на оккупированные территории Донбасса. Так, до 1 мая 2020 года въезд детей в возрасте от 14 до 16 лет, у которых нет паспорта, может осуществляться при предъявлении свидетельства о рождении.
Также РБК-Украина сообщало, что Украина готова к открытию КПВВ "Золотое" в районе разведения сил и средств на Донбассе.