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Через непогоду ускладнено рух через КПВВ "Мар’їнка"

Новини » Суспільство     12.02.2020 - 11:38
Через непогоду ускладнено рух через КПВВ "Мар’їнка"
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Штаб ООС рекомендує перетинати лінію розмежування КПВВ "Новотроїцьке"

Через непогоду ускладнився рух через контрольно-пропускний пункт в’їзду-виїзду "Мар’їнка" у Донецькій області. Про це повідомили у прес-службі Операції об’єднаних сил у Facebook.

Повідомляється, що причиною ускладнення руху стала нерозчищена від снігу ділянка дороги на тимчасово окупованій території.

"Це призводить до обмеженого функціонування цього контрольного пункту, пропуск осіб та транспортних засобів здійснюється не ритмічно", - йдеться у повідомленні.

Для швидкого перетину лінії розмежування у штабі ООС порадили скористатися послугами КПВВ "Новотроїцьке", який знаходиться найближче до "Мар’їнки".

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Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Середа, 12 лютого 2020 р.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України продовжив спрощений режим в'їзду дітей на окуповані території Донбасу. Так, до 1 травня 2020 року в'їзд дітей у віці від 14 до 16 років, у яких немає паспорта, може здійснюватися при пред'явленні свідоцтва про народження.

Також РБК-Україна повідомляло, що Україна готова до відкриття КПВВ "Золоте" в районі розведення сил і засобів на Донбасі.

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Новини України Мар'їнкаКПВВООС
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