Дожди со снегом по всей стране и до -6: прогноз погоды на сегодня

Фото: в Украине пройдут дожди со снегом (pixabay.com)

Без осадков сегодня местами на юге Украины

Погода в Украине 12 февраля будет теплой как для последнего зимнего месяца, ожидаются дожди с мокрым снегом, ночью температура опустится до -6. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Прогноз во всех областях

На западе Украины преимущественно мокрый снег с дождем, в отдельных регионах сухо. Температура воздуха днем поднимется до +6, ночью будет опускаться до -1. На севере такая же ситуация с осадками, днем от +1 до +5, ночью от -1 до +5.

На востоке ожидаются значительные осадки, температура днем от +1 до +3, днем от 0 до -6. В центральной части Украины днем от +2 до +4, ночью от -1 до +2. На юге днем от +3 до +9, ночью от -1 до +3. В Крыму днем от +6 до +8.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня прогнозируют мокрый снег с дождем, днем от +3 до +5, а ночью от 0 до +2. Ветер западный, 7-12 метров в секунду.

Напомним, вчера непогода в Украине обесточила почти 400 населенных пунктов. Больше всего пострадали Львовская и Ивано-Франковская области. Кроме того, в этих регионах сильный ветер сорвал крыши с более сотни зданий.