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В ООН заявили о положительных результатах переговоров по "зерновому коридору"

Фото: в ООН заявили о положительных результатах переговоров по "зерновому коридору" (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Глава ООН Антониу Гутерриш считает, что переговоры по разблокированию экспорта украинского зерна, проходившие сегодня в Стамбуле, имели положительный результат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Гутерриш позже в среду расскажет о результатах переговоров на брифинге.

Спикер ООН Фархан Хак добавил, что организация "считает, что это что-то позитивное".

"Он расскажет вам, почему это так", - сказал спикер.

Кроме этого, дипломаты говорят, что детали обсуждаемого плана по экспорту зерна включают участие украинских судов, направляющих зерновые суда через заминированные портовые воды. При этом Россия соглашается на перемирие во время движения грузов, а Турция, при поддержке ООН, инспектирует корабли, чтобы развеять опасения России относительно контрабанды оружия.

Напомним, переговоры по разблокированию экспорта украинского зерна завершились. В них принимали участие делегации Минобороны Турции, Украины и России, а также ООН.

Добавим, что в Украине заблокировано около 22 млн тонн зерна, готового к экспорту. Из них 19 млн тонн зерновых и 3,5 млн тонн подсолнечника.

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