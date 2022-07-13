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Переговоры по "зерновому коридору" в Стамбуле завершились

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Стамбул, Среда 13 июля 2022 18:25
Переговоры по "зерновому коридору" в Стамбуле завершились Фото: переговоры по " зерновому коридору "в Стамбуле завершились (twitter.com/tcsavunma)
Автор: Елизавета Драбкина

Переговоры по разблокировке экспорта украинского зерна на международный рынок, проходившие сегодня, 13 июля, в Турции, завершились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Турции в Twitter.

Переговоры проходили между военными делегациями Минобороны Турции, Украины и России, а также делегацией ООН. Участники встретились в павильоне "Календер" в Стамбуле.

Переговоры касались вопроса безопасной перевозки морским транспортом зерна и продуктов питания, которые остаются в украинских портах.

Переговоры были закрытыми для прессы, пока нет никаких подробностей о результатах встречи.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина находится в двух шагах от соглашения с Россией по экспорту зерна на международный рынок.

Все, что известно о переговорах по "зерновому коридору" в Стамбуле - читайте в материале РБК-Украина.

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