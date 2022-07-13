В ООН заявили про позитивні результати переговорів щодо "зернового коридору"

Зазначається, що Гутерріш пізніше у середу розкаже про езультати переговорів на брифінгу.

Речник ООН Фархан Хак додав, що організація "вважає, що це щось позитивне".

"Він розповість вам про те, чому це так", - сказав речник.

Окрім цього, дипломати кажуть, що деталі обговорюваного плану щодо експорту зерна включають участь українських суден, які направляють зернові судна через заміновані портові води. При цьому Росія погоджується на перемир'я під час руху вантажів, а Туреччина, за підтримки ООН, інспектує кораблі, щоб розвіяти побоювання Росії щодо контрабанди зброї.