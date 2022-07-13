RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В ООН заявили про позитивні результати переговорів щодо "зернового коридору"

Фото: в ООН заявили про позитивні результати переговорів щодо "зернового коридору" (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Глава ООН Антоніу Гутерріш вважає, що переговори щодо розблокування експорту українського зерна, що проходили сьогодні у Стамбулі, мали позитивний результат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що Гутерріш пізніше у середу розкаже про езультати переговорів на брифінгу.

Речник ООН Фархан Хак додав, що організація "вважає, що це щось позитивне".

"Він розповість вам про те, чому це так", - сказав речник.

Окрім цього, дипломати кажуть, що деталі обговорюваного плану щодо експорту зерна включають участь українських суден, які направляють зернові судна через заміновані портові води. При цьому Росія погоджується на перемир'я під час руху вантажів, а Туреччина, за підтримки ООН, інспектує кораблі, щоб розвіяти побоювання Росії щодо контрабанди зброї.

Нагадаємо, переговори щодо розблокування експорту українського зерна завершились. У них брали участь делегації Міноборони Туреччини, України і Росії, а також ООН.

Додамо, що в Україні заблоковано близько 22 млн тонн зерна, готового до експорту. З них 19 млн тонн зернових та 3,5 млн тонн соняшнику.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНпродовольственный кризисВійна Росії проти України