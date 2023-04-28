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В ООН закликали Росію припинити примусову мобілізацію та расизм

Фото: вООН закликали Росію припинити примусову мобілізацію та расизм (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Комітет ООН з ліквідації расової дискримінації звернувся до Росії із закликом негайно припинити примусову мобілізацію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Комітету ООН з ліквідації расової дискримінації.

Окрім того, Комітет закликав російську владу надати компенсацію та гарантії неповторення постраждалим від мобілізації. Також Комітет зафіксував факт розпалювання з боку РФ расової ненависті та поширення расистських стереотипів щодо етнічних українців.

У відомстві закликали Росію почати розслідування заяви про порушення прав людини, скоєні під час війни в Україні та інших збройних конфліктів, в яких РФ бере участь або "була залучена". У звіті звернули увагу на порушення прав людини скоєні як військовими Російської Федерації, так і її приватними військовими кампаніями.

Росію закликають переглянути закон "Про боротьбу з екстремістською діяльністю" та статті Кримінального кодексу для встановлення чіткого визначення "екстремістської діяльності".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Комітет ООН заявив про глибоку стурбованість порушеннями прав людини російськими військами і приватними військовими компаніями в Україні. Йдеться про насильницькі викрадення, тортури, зґвалтування та страти.

Раніше ми писали про те, що, за словами комісара Ради Європи з прав людини Дунья Міятовича, жодна правозахисна організація не має доступу на територію Росії, щоб посприяти поверненню дітей.

Тим часом Росія хоче відправити нібито на відпочинок понад 26 тисяч дітей з окупованих територій України.

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