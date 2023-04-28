В ООН закликали Росію припинити примусову мобілізацію та расизм

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Комітету ООН з ліквідації расової дискримінації.

Окрім того, Комітет закликав російську владу надати компенсацію та гарантії неповторення постраждалим від мобілізації. Також Комітет зафіксував факт розпалювання з боку РФ расової ненависті та поширення расистських стереотипів щодо етнічних українців.

У відомстві закликали Росію почати розслідування заяви про порушення прав людини, скоєні під час війни в Україні та інших збройних конфліктів, в яких РФ бере участь або "була залучена". У звіті звернули увагу на порушення прав людини скоєні як військовими Російської Федерації, так і її приватними військовими кампаніями.

Росію закликають переглянути закон "Про боротьбу з екстремістською діяльністю" та статті Кримінального кодексу для встановлення чіткого визначення "екстремістської діяльності".