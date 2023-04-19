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РФ хоче "відправити на відпочинок" понад 25 тисяч дітей із окупованих територій України

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Середа 19 квітня 2023 18:47
РФ хоче "відправити на відпочинок" понад 25 тисяч дітей із окупованих територій України Фото: РФ хоче "відправити на відпочинок" понад 25 тисяч дітей із окупованих територій України (dannews.info)
Автор: Валерія Поліщук

Росія хоче відправити нібито на відпочинок понад 26 тисяч дітей з окупованих територій України.

Про це заявила заступник глави уряду РФ Тетяна Голікова, повідомляє РБК-Україна.

"Йдеться про 631 табір на базі освітніх організацій із денним перебуванням дітей. Це зможе залучити до відпочинку 20 тисяч дітей. І ще 6 тисяч дітей із нових регіонів відпочинуть в інших суб'єктах РФ, зокрема на Чорному морі", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової, оскільки вони винні у депортації українців до РФ.

Крім того, 8 квітня Україні вдалося повернути понад 30 дітей, яких незаконно вивезли з країни росіяни.

Додамо, що прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав Росію повернути викрадених дітей до України.

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