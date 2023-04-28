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В ООН заявили про занепокоєння порушенням прав людини Росією в Україні

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П'ятниця 28 квітня 2023 15:42
В ООН заявили про занепокоєння порушенням прав людини Росією в Україні Фото: в ООН заявили про занепокоєння порушенням прав людини Росією в Україні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Комітет ООН заявив про глибоку стурбованість порушеннями прав людини російськими військами і приватними військовими компаніями в Україні. Йдеться про насильницькі викрадення, тортури, зґвалтування та страти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У своєму висновку щодо Росії комітет ООН з ліквідації расової дискримінації закликав РФ розпочати розслідування звинувачень в порушеннях прав людини скоєних під час війни в Україні.

Зокрема, коментаря від постійного представництва Росії при ООН не надійшло.

Також в доповіді комітет ООН перерахував надмірне застосування сили, незаконні затримання, вбивства й насильницьке викрадення дітей з України в Росію серед скоєних злочинів окупантів.

Росія, як стверджує комітет, відмовляється надавати інформацію про війну, заперечує вчинення звірств і навмисних нападів на цивільне населення. Також країна-окупант заперечує незаконне викрадення українських дітей, заявляючи про те, що "евакуювала" задля нібито їхньої "безпеки".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами комісара Ради Європи з прав людини Дунья Міятовича, жодна правозахисна організація не має доступу на територію Росії, щоб посприяти поверненню дітей.

Тим часом Росія хоче відправити нібито на відпочинок понад 26 тисяч дітей з окупованих територій України.

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