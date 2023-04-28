RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ООН призвали Россию приостановить принудительную мобилизацию и расизм

Фото: вООН призвали Россию приостановить принудительную мобилизацию и расизм (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации обратился в Россию с призывом немедленно прекратить принудительную мобилизацию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации.

Кроме того, Комитет призвал российские власти предоставить компенсацию и гарантии неповторения пострадавшим от мобилизации. Также Комитет зафиксировал факт разжигания со стороны РФ расовой ненависти и распространения расистских стереотипов по отношению к этническим украинцам.

В ведомстве призвали Россию начать расследование заявления о нарушении прав человека, совершенных во время войны в Украине и других вооруженных конфликтов, в которых РФ участвует или "была привлечена". В отчете обратили внимание на нарушения прав человека, совершенные как военными Российской Федерации, так и ее частными военными кампаниями.

Россию призывают пересмотреть закон "О борьбе с экстремистской деятельностью" и статьи Уголовного кодекса по установлению четкого определения "экстремистской деятельности".

Ранее РБК-Украина сообщало, что Комитет ООН заявил о глубокой обеспокоенности нарушениями прав человека российскими войсками и частными военными компаниями в Украине. Речь идет о насильственных похищениях, пытках, изнасилованиях и казнях.

Ранее мы писали о том, что, по словам комиссара Совета Европы по правам человека Дунья Миятовича, ни одна правозащитная организация не имеет доступа на территорию России, чтобы поспособствовать возвращению детей.

Между тем, Россия хочет отправить якобы на отдых более 26 тысяч детей с оккупированных территорий Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНВойна России против УкраиныМобилизация в России