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В ООН выразили обеспокоенность из-за удара по редакциям СМИ в Газе

Автор: Даша Харченко

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность авиаударом, который израильские военные нанесли по офисам СМИ в Секторе Газа. В результате удара было разрушено высотное здание.

Об этом говорится в заявлении его официального представителя Стефана Дюжаррика, передает Associated Press.

В высотном здании в городе Газа были расположены офисы нескольких международных СМИ, а также жилые квартиры.

"Генеральный секретарь напоминает всем сторонам, что любые неизбирательные удары по гражданским лицам и структурам СМИ нарушают международное право и должны быть предотвращены любой ценой", - сказал Дюжаррик.

Напомним, ВВС Израиля нанесли ракетный удар по зданию, где находились офисы местных и международных СМИ в Секторе Газа. Журналисты и другие, находившиеся в высотке люди, покинули ее до атаки.

Отметим, ХАМАС начал атаковать юг Израиля после столкновений на Западном берегу. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - почти 140, в том числе около 40 детей.

РБК-Украина писало, что в политическом руководстве палестинской группировки ХАМАС объявили о готовности прекратить обстреливать территорию Израиля. Однако израильские власти на это предложение не отреагировали.

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Новости Украины ИзраильПалестинаСектор ГазаООН