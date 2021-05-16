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В ООН висловили стурбованість через удар по редакціях ЗМІ в Газі

Автор: Даша Харченко

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив стурбованість авіаударом, який ізраїльські військові завдали по офісах ЗМІ в Секторі Газа. В результаті удару було зруйновано висотну будівлю.

Про це йдеться в заяві його офіційного представника Стефана Дюжарріка, передає Associated Press.

У висотній будівлі в місті Газа були розташовані офіси декількох міжнародних ЗМІ, а також житлові квартири.

"Генеральний секретар нагадує всім сторонам, що будь-які невибіркові удари по цивільним особам і структурам ЗМІ порушують міжнародне право і повинні бути відвернені будь-якою ціною", - сказав Дюжаррік.

Нагадаємо, ВПС Ізраїлю завдали ракетний удар по будівлі, де знаходилися офіси місцевих і міжнародних ЗМІ в Секторі Газа. Журналісти та інші, що знаходилися у висотці люди, покинули її до атаки.

Відзначимоти, ХАМАС почав атакувати південь Ізраїлю після зіткнень на Західному березі. За останніми даними, з ізраїльського боку загинули не менше 10 осіб, з палестинської - майже 140, у тому числі близько 40 дітей.

РБК-Україна писало, що в політичному керівництві палестинського угруповання ХАМАС оголосили про готовність припинити обстрілювати територію Ізраїлю. Однак ізраїльська влада на цю пропозицію не відреагувала.

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