Израильские ВВС нанесли удар по высотке в Газе

ВВС Израиля нанесли удар ракетный по зданию , где находились офисы местных и международных СМИ в Секторе Газа. Журналисты и другие, находившиеся в высотке люди, покинули ее до атаки.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разрушила 11-этажную башню "Аль-Джаля", где располагались, в том числе, офисы различных СМИ. Израильские военные за час предупредили об атаке, чтобы все находившиеся в здании смоги его покинуть. О жертвах и пострадавших в результате атаки не сообщается.

В пресс-службе ЦАХАЛ отметили, что удары по высотным зданиям в Газе наносятся из-за их использования в военных целях палестинскими радикальными группировками.