В ООН выразили обеспокоенность притеснениями ромов в Ивано-Франковске

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине выразила обеспокоенность из-за ситуации с притеснением ромов в Ивано-Франковске. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление организации в Facebook.

Так, в миссии выразили обеспокоенность информацию о дискриминации ромов со стороны мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.

"Дискриминация этнических меньшинств запрещена международным правом по правам человека. Местные власти должны продвигать толерантность и уважение в обществе, особенно в то время, когда Украина и весь мир совместно борются с глобальным кризисом в сфере здравоохранения", - заявили в миссии ООН.

При этом в организации подчеркнули, что будут следить за расследованием инцидента и надеются, что оно будет беспристрастным и тщательным.

"В это время, мы должны работать в солидарности вместе с сообществами и удвоить усилия в борьбе с языком вражды, дискриминацией, нетерпимостью и насилием", - добавили в миссии по правам человека.

Напомним, ранее сообщалось, что Марцинкив поручил правоохранителям вывезти из Ивано-Франковска лиц ромской национальности в Закарпатскую область. Отмечалось, что нескольких человек уже успели вывезти в другую область.

Позже министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что полиция открыла уголовное производство в отношении Марцинкива за притеснение ромов в Ивано-Франковске. Дело было открыто по факту принудительного перемещения лиц.