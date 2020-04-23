В ООН висловили стурбованість утисками ромів в Івано-Франківську

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні висловила стурбованість через ситуацію з утиском ромів в Івано-Франківську. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву організації у Facebook.

Так, у місії висловили стурбованість через інформацію про дискримінацію ромів з боку мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

"Дискримінація етнічних меншин заборонена міжнародним правом з прав людини. Місцева влада повинна просувати толерантність та повагу в суспільстві, особливо в цей час, коли Україна та весь світ спільно борються з глобальною кризою у сфері охорони здоров'я", - заявили в місії ООН.

При цьому в організації наголосили, що будуть слідкувати за розслідуванням інциденту та сподіваються, що воно буде неупередженим та ретельним.

"В цей час, ми повинні працювати в солідарності разом зі спільнотами та подвоїти зусилля у боротьбі з мовою ворожнечі, дискримінацією, нетерпимістю та насильством", - додали в місії з прав людини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Марцінків доручив правоохоронцям вивезти з Івано-Франківська осіб ромської національності в Закарпатську область. Зазначалося, що декількох осіб вже встигли вивезти в іншу область.

Пізніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що поліція відкрила кримінальне провадження стосовно Марцінківа через утиски ромів в Івано-Франківську. Справа була відкрита за фактом примусового переміщення осіб.