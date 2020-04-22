Мэр Ивано-Франковска поручил вывезти из города всех ромов

Фото: Руслан Марцинкив (facebook.com)

Из Ивано-Франковска уже вывезли 10 ромов, 18 отказались покидать город

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил правоохранителям вывезти из города всех людей ромской национальности в Закарпатскую область. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне.Карпати".

Сообщается, что соответствующее поручение Марцинкив сделал во время еженедельного оперативного совещания горсовета.

"Также цыгане, нет, правильнее - лица ромского пола. Мы уже бус давали. Вывезли их в Закарпатье. Почему они дальше здесь?", - сказал он.

По словам начальника городского управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Игоря Влизло, 12 человек отказались ехать.

"Что значит "отказались"? А почему не упаковали? Есть полиция. До следующего вторника должны решить эту проблему. Мы вам автобус дали. Полиция просила дать автобус - дали. Почему не упаковали и не вывезли?", - спросил Марцинкив.

При этом во время совещание было сообщено, что 10 ромов уже было вывезено в Закарпатскую область и передано местной полиции.

Напомним, весной 2019 года Министерство иностранных дел Украины заявило о необходимости интеграции ромов в украинское общество. Тогда в МИД отмечали, что продолжат сотрудничество с международными партнерами с целью защиты прав и свобод ромского национального меньшинства в Украине.