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В отношении мэра Ивано-Франковска открыли дело из-за ситуации с ромами

Новости » Общество     22.04.2020 - 20:27
В отношении мэра Ивано-Франковска открыли дело из-за ситуации с ромами
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Полиция открыла производство по ст. 161 УК Украины

Полиция открыла уголовное производство из-за поручения мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива вывезти лиц ромской национальности в Закарпатскую область. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на странице в Twitter.

По словам Авакова, правоохранители открыли дело по факту призыва Марцинкива к принудительному перемещению ромов за пределы Ивано-Франковска.

"По факту призыва к принудительному перемещению людей в Ивано-Франковске Нацполицией начато уголовное производство по ст. 161 УКУ. Позиция городского головы является недопустимой", - подчеркнул он.

В отношении мэра Ивано-Франковска открыли дело из-за ситуации с ромами

Напомним, ранее сообщалось, что мэр Ивано-Франковска Марцинкив поручил правоохранителям вывезти в Закарпатскую область всех лиц цыганской национальности, проживающих в городе. При этом было известно, что 10 ромов уже вывезли в другую область и передали местной полиции.

Также РБК-Украина писало, что посольство США выразило обеспокоенность по поводу притеснения ромов в Ивано-Франковске. Дипломатическое представительство призвало украинские власти обеспечить защиту прав человека.

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Новости Украины Ивано-ФранковскромыАрсен Аваков
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