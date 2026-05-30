В останньому звіті ООН вказані жахливі описи зловживань з боку ізраїльських та російських збройних сил і сил безпеки.

Таким чином, місія ООН з моніторингу прав людини в Україні підтвердила 310 випадків сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, скоєного російськими збройними силами та силами безпеки.

Ці випадки, включаючи зґвалтування, групове зґвалтування, каліцтво статевих органів, застосування електричного струму та побиття статевих органів, торкнулися 280 чоловіків, 26 жінок та чотирьох дівчат.

Місія Росії в ООН не одразу відповіла на запит про коментар щодо звіту, який міністр закордонних справ України Андрій Сибіга схвалив у своєму дописі на X.

Звіт щодо Ізраїлю та реакція на звинувачення

Організація Об’єднаних Націй підтвердила численні випадки сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом у Газі, зокрема як форми тортур, застосованих до 14 чоловіків, семи жінок, дев’яти хлопчиків та однієї дівчинки з сектора Газа та Західного берега.

Порушення включали зґвалтування, зокрема із застосуванням предметів, групове зґвалтування, спробу зґвалтування, фізичне насильство над геніталіями, випадки цілеспрямованої стрільби по геніталіях, дотик до грудей та геніталій, обшуки з роздяганням та обшуки порожнини рота, проведені без очевидного обґрунтування з точки зору безпеки, примусове оголення та погрози зґвалтуванням.

Звіт ООН спонукав Міністерство закордонних справ Ізраїлю заявити про розрив усіх зв’язків з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Ізраїльский посол Денні Данон назвав рішення ООН політичним, відірваним від реальності.

Додавання до списку РФ та Ізраїлю не тягне за собою автоматично конкретних каральних заходів, таких як санкції, хоча публічне викриття та приниження може завдати значної репутаційної шкоди державам, які беруть участь у ньому, та тим, кого неодноразово вносять до списку, забороняють брати участь у миротворчих операціях ООН.