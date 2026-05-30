ООН внесла Россию в список стран, совершивших сексуальное насилие в зоне конфликта

03:00 30.05.2026 Сб
2 мин
Количество случаев сексуального насилия, связанного с конфликтами, выросло более чем на 100% в 2025 году по сравнению с 2024
aimg Юлия Маловичко
Иллюстративное фото: заседание Совбеза ООН по Украине (Getty Images)

Организация Объединенных Наций в пятницу добавила Россию и Израиль в черный список ООН стран, подозреваемых в совершении сексуального насилия в зонах конфликтов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В последнем отчете ООН указаны ужасные описания злоупотреблений со стороны израильских и российских вооруженных сил и сил безопасности.

Таким образом, миссия ООН по мониторингу прав человека в Украине подтвердила 310 случаев сексуального насилия, связанного с конфликтом, совершенного российскими вооруженными силами и силами безопасности.

Эти случаи, включая изнасилование, групповое изнасилование, увечье половых органов, применение электрического тока и избиение половых органов, коснулись 280 мужчин, 26 женщин и четырех девушек.

Миссия России в ООН не сразу ответила на запрос о комментарии по отчету, который министр иностранных дел Украины Андрей Сибига одобрил в своей заметке на X.

Отчет по Израилю и реакция на обвинения

Организация Объединенных Наций подтвердила многочисленные случаи сексуального насилия, связанного с конфликтом в Газе, в частности как формы пыток, примененных к 14 мужчинам, семи женщинам, девяти мальчикам и одной девочке из сектора Газа и Западного берега.

Нарушения включали изнасилование, в том числе с применением предметов, групповое изнасилование, попытку изнасилования, физическое насилие над гениталиями, случаи целенаправленной стрельбы по гениталиям, прикосновение к груди и гениталиям, обыски с раздеванием и обыски полости рта, проведенные без очевидного обоснования с точки зрения безопасности, принудительное обнажение и угрозы изнасилованием.

Отчет ООН побудил Министерство иностранных дел Израиля заявить о разрыве всех связей с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Израильский посол Дэнни Данон назвал решение ООН политическим, оторванным от реальности.

Добавление в список РФ и Израиля не влечет за собой автоматически конкретных карательных мер, таких как санкции, хотя публичное разоблачение и унижение может нанести значительный репутационный ущерб государствам, участвующим в нем, и тем, кого неоднократно вносят в список, запрещают участвовать в миротворческих операциях ООН.

Более подробно ознакомиться с преступлениями россиян в Украине можно в материале РБК-Украина: "Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия русских военных.

