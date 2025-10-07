В ООН визнали Росію і Північну Корею винними в глушінні сигналів GPS

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) визнала Росію і КНДР винними в глушінні GPS-сигналів у європейському повітряному просторі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AeroTime.

ІКАО - спеціалізована установа ООН, що регулює норми та вимоги до безпеки в міжнародній авіаційній галузі.

Резолюцію, в якій ідеться про дестабілізаційний вплив Росії та КНДР на системи навігації, оприлюднили після завершення трирічної асамблеї ІКАО в Монреалі 5 жовтня.

Організація вимагає від РФ і КНДР негайно припинити створювати перешкоди і повністю виконувати свої зобов'язання щодо забезпечення безперешкодної навігації.

Це одне з найсуворіших зауважень, які ІКАО коли-небудь виносила державним суб'єктам, обвинуваченим у створенні перешкод роботі глобальної навігаційної супутникової системи.

Хто в ЄС звинувачує Росію в глушінні GPS

Кілька європейських країн, зокрема, Естонія і Фінляндія, раніше публічно звинуватили Росію у створенні перешкод своїм навігаційним системам.

Спільне розслідування Швеції, Фінляндії, Естонії, Литви, Латвії та Польщі встановило, що з січня по квітень 2025 року 122 600 авіарейсів у Північній Європі зіткнулися з перешкодами в роботі GPS та інших супутникових систем з вини Росії.

У квітні такі збої торкнулися в середньому 27,4% рейсів, причому в деяких районах показник перевищив 42%.

"Глушилки" розміщені на території Росії - в Калінінграді, Петербурзі, Смоленську та Ростові, про що свідчать результати розслідування.