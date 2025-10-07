ua en ru
Вт, 07 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

В ООН визнали Росію і Північну Корею винними в глушінні сигналів GPS

Росія, Вівторок 07 жовтня 2025 17:00
UA EN RU
В ООН визнали Росію і Північну Корею винними в глушінні сигналів GPS Фото: під вплив глушіння GPS також потрапляють літаки з лідерами ЄС (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) визнала Росію і КНДР винними в глушінні GPS-сигналів у європейському повітряному просторі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AeroTime.

ІКАО - спеціалізована установа ООН, що регулює норми та вимоги до безпеки в міжнародній авіаційній галузі.

Резолюцію, в якій ідеться про дестабілізаційний вплив Росії та КНДР на системи навігації, оприлюднили після завершення трирічної асамблеї ІКАО в Монреалі 5 жовтня.

Організація вимагає від РФ і КНДР негайно припинити створювати перешкоди і повністю виконувати свої зобов'язання щодо забезпечення безперешкодної навігації.

Це одне з найсуворіших зауважень, які ІКАО коли-небудь виносила державним суб'єктам, обвинуваченим у створенні перешкод роботі глобальної навігаційної супутникової системи.

Хто в ЄС звинувачує Росію в глушінні GPS

Кілька європейських країн, зокрема, Естонія і Фінляндія, раніше публічно звинуватили Росію у створенні перешкод своїм навігаційним системам.

Спільне розслідування Швеції, Фінляндії, Естонії, Литви, Латвії та Польщі встановило, що з січня по квітень 2025 року 122 600 авіарейсів у Північній Європі зіткнулися з перешкодами в роботі GPS та інших супутникових систем з вини Росії.

У квітні такі збої торкнулися в середньому 27,4% рейсів, причому в деяких районах показник перевищив 42%.

"Глушилки" розміщені на території Росії - в Калінінграді, Петербурзі, Смоленську та Ростові, про що свідчать результати розслідування.

Нагадаємо, минулого місяця літак із міністром оборони Іспанії Маргарити Роблес зазнав GPS-атаки біля Калінінграда.

Також відомий випадок, коли 31 серпня літак глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн екстрено здійснив посадку в Болгарії через перебої системи навігації. Причетність РФ розглядається, триває розслідування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація КНДР GPS
Новини
У ЗСУ збільшують підрозділи безпілотних систем: Сирський озвучив успіхи за вересень
У ЗСУ збільшують підрозділи безпілотних систем: Сирський озвучив успіхи за вересень
Аналітика
ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи