Политика
В ООН признали Россию и Северную Корею виновными в глушении сигналов GPS

Россия, Вторник 07 октября 2025 17:00
В ООН признали Россию и Северную Корею виновными в глушении сигналов GPS Фото: под влияние глушения GPS также попадают самолеты с лидерами ЕС (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) обвинила Россию и КНДР виновными в глушении GPS-сигналов в европейском воздушном пространстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AeroTime.

ИКАО - специализированное учреждение ООН, регулирующее нормы и требования к безопасности в международной авиационной отрасли.

Резолюцию, в которой речь идет о дестабилизирующем влиянии России и КНДР на системы навигации, обнародовали после завершения трехлетней ассамблеи ИКАО в Монреале 5 октября.

Организация потребовала от РФ и КНДР немедленно прекратить создавать помехи и полностью выполнять свои обязательства по обеспечению беспрепятственной навигации.т

Это одно из самых строгих замечаний, которые ИКАО когда-либо выносила государственным субъектам, обвиняемым в создании препятствий работе глобальной навигационной спутниковой системы.

Кто в ЕС обвиняет Россию в глушении GPS

Несколько европейских стран, в частности, Эстония и Финляндия, ранее публично обвинили Россию в создании помех своим навигационным системам.

Совместное расследование Швеции, Финляндии, Эстонии, Литвы, Латвии и Польши установило, что с января по апрель 2025 года 122 600 авиарейсов в Северной Европе столкнулись с помехами в работе GPS и других спутниковых систем по вине России.

В апреле такие сбои затронули в среднем 27,4% рейсов, причем в некоторых районах показатель превысил 42%.

"Глушилки" размещены на территории России - в Калининграде, Петербурге, Смоленске и Ростове, о чем свидетельствуют результаты расследования.

Напомним, в прошлом месяце самолет с министром обороны Испании Маргариты Роблес подвергся GPS-атаке возле Калининграда.

Также известный случай, когда 31 августа самолет главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен экстренно совершил посадку в Болгарии из-за перебоев системы навигации. Причастность РФ рассматривается, идет расследование.

