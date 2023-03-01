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В ООН висловили занепокоєння становищем цивільних людей в Бахмуті

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Бахмут, Середа 01 березня 2023 02:19
В ООН висловили занепокоєння становищем цивільних людей в Бахмуті Фото: в ООН висловили занепокоєння становищем жителів Бахмута (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ООН заявили про занепокоєння ситуацією, в якій знаходяться цивільні жителі Бахмута - їх там зараз перебуває близько чотирьох тисяч.

Про це повідомив прес-секретар генсека ООН Стефан Дюжаррик, передає РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

За словами Дюжаррика, більшість мирних жителів прячуться в підвалах та бомбосховищах, оскільки ситуація з безпекою є напруженою. Гуманітарні організації мають великі труднощі з доступом до району, тому місцеві жителі змушені обходитись лише тим, що раніше було доставлено до міста.

Дюжаррик також зазначив, що в місті відсутні вода, електроенергія та опалення через пошкоджену громадську інфраструктуру.

"Ми наголошуємо на тому, що мирне населення має бути захищеним, а їм має бути надана можливість безпечно покинути район бойових дій", - заявив Дюжаррик.

Нагадаємо, що Збройним силам України в Бахмуті направили підкріплення, а рішення утримувати місто є стратегічним.

Також ми писали, що пропагандисти Кремля почали розповсюджувати фейки про те, що українські військові нібито оточені у Бахмуті Донецької області.

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