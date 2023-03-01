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В ООН выразили обеспокоенность положением гражданских людей в Бахмуте

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Бахмут, Среда 01 марта 2023 02:19
В ООН выразили обеспокоенность положением гражданских людей в Бахмуте Фото: в ООН выразили обеспокоенность положением жителей Бахмута (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ООН заявили о беспокойстве ситуацией, в которой находятся гражданские жители Бахмута - их там сейчас находится около четырех тысяч.

Об этом сообщил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

По словам Дюжаррика, большинство мирных жителей хоронятся в подвалах и бомбоубежищах, поскольку ситуация с безопасностью напряжена. Гуманитарные организации испытывают большие трудности с доступом в район, поэтому местные жители вынуждены обходиться только тем, что раньше было доставлено в город.

Дюжаррик также отметил, что в городе отсутствуют вода, электроэнергия и отопление из-за поврежденной общественной инфраструктуры.

"Мы подчеркиваем, что мирное население должно быть защищенным, а им должна быть предоставлена возможность безопасно покинуть район боевых действий", - заявил Дюжаррик.

Напомним, что Вооруженным силам Украины в Бахмуте направили подкрепление , а решение удерживать город является стратегическим.

Также мы писали, что пропагандисты Кремля начали распространять фейки о том, что украинские военные якобы оцеплены в Бахмуте Донецкой области.

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