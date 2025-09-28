ООН возобновила масштабные санкции против Ирана

В субботу масштабные санкции ООН против Ирана впервые за десятилетие вновь вступили в силу. Причиной стал провал переговоров по ядерной программе.

В частности, ООН возобновила эмбарго на поставки оружия и другие санкции. Например, меры запрещают сделки, связанные с ядерной и баллистической ракетной программой Ирана, и как ожидается, будут иметь последствия для проблемной.

Как утверждается, санкции, введены Совбезом ООН в период с 2006 по 2010 год, были восстановлены в субботу в 20:00 по восточному времени.

Более того, предпринятые усилия союзников Ирана - РФ и Китая, по отмене санкций до апреля - не увенчались успехом. В Совбезе не удалось собрать достаточного количество голосов, в результате чего меры вступили в силу.

"Мы призываем Иран и все государства полностью соблюдать эти резолюции", - заявили главы МИД Франции, Британии и Германии в совместном заявлении после истечения крайнего срока.

The Times of Israel отмечает, что Иран разрешил инспекторам ООН вернутся на свои ядерные объекты. В то же время президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что США предложили кратковременную отсрочку в обмен на передачу всего всего своего запаса обогащенного урана, что назвал неприемлемым.

Reuters пишет, что европейские страны тоже предложили отложить возобновление санкций на срок до 6 месяцев, чтобы дать время для переговоров по сделке, если Иран допустит к ядерным объектам инспекторов ООН, решит проблемы с запасами обогащенного урана, и начнет переговоры с США.

"Наши страны продолжат использовать дипломатические пути и вести переговоры. Восстановление санкций ООН - это не конец дипломатии. Мы настоятельно призываем Иран воздержаться от любых действий, ведущих к эскалации, и вернуться к соблюдению своих юридически обязывающих гарантий", - добавили главы МИД Британии, Франции и Германии.