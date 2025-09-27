Іран залишиться в ядерній угоді, незважаючи на санкції ОНН, - Пезешкіан

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що країна не буде виходити з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, незважаючи на загрозу відновлення санкцій ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Ми не маємо наміру виходити з ДНЯЗ", - сказав Пезешкіан журналістам у п'ятницю.

Bloomberg зазначає, що слова президента позначили зміну тональності, як порівняти з липнем, коли очільник іранського парламентера сказав, що вони не виключають виходу з угоди.

Пезешкіан також додав, що рішення залишитися в угоді не може бути змінено іншими країнами. Так він відповів на запитання про вплив Китаю та Росії, які підтримують Тегеран і виступають від його імені в ООН.

Запевнення іранського лідера прозвучало того самого дня, коли Радбез ООН проголосував за відновлення санкцій проти Тегерана через провал ядерних переговорів.

Зокрема, лідери ООН відхилили пропозицію про продовження терміну відновлення санкцій. Це означає, що обмеження, зняті в рамках угоди 2015 року, набудуть чинності в суботу ввечері за нью-йоркським часом.

Bloomberg пише, що після того, як європейські країни зробили спробу відновити санкції, зняті в рамках угоди США та іншими країнами, дипломати побоювалися, що Тегеран вийде з ДНЯЗ, що спрямоване на запобігання поширенню ядерної зброї.



Іран роками заперечував, що його ядерна програма переслідує військові цілі. Однак, навіть не виходячи з ДНЯЗ, керівництво країни стикається з внутрішнім тиском, який змушує змінити заявлені цілі.

Зокрема, в неділю парламент Ірану розгляне лист своїх депутатів, які закликають змінити заявлену політику країни, спрямовану на відмову від створення ядерної зброї. Таким чином, це підвищить ставки в дипломатичному протистоянні з приводу ядерної програми Тегерана.