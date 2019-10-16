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ООН учредила Международный день доступа к информации

Новости » В мире    16.10.2019 - 03:47
ООН учредила Международный день доступа к информации
Фото: ГА ООН (wikipedia.org)

Украина стала одним из инициаторов резолюции Генассамблеи ООН о провозглашении Международного дня общего доступа к информации

Генассамблея ООН 15 октября принял резолюцию об учреждении 28 сентября Международного дня доступа к информации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook представителя постоянного представительства Украины в ООН Олега Николенко.

По его словам, одним из инициаторов резолюции является Украина.

"Аргентина, Канада, Коста-Рика, Либерия, Сьерра-Леоне, Украина. Нет, это не отборочная группа на Чемпионат мира по футболу 2022, а круг основных соавторов резолюции Генассамблеи ООН о провозглашении 28 сентября Международным днем всеобщего доступа к информации, которую сегодня одобрили консенсусом", - написал Николенко

Дипломат отметил, что это символический день, который позволит привлекать внимание мира к проблемам распространения информации как элемента обеспечения устойчивого развития.

Он также напомнил, что право на поиск, получение и распространение информации, гарантировано статьей 19 Всеобщей декларации прав человека.

Фото: Резолюция ГА ООН facebook.com/oleg.nikolenko.50

Напомним, ранее Соединенные Штаты не выдали визы 18 российским дипломатам, которые планировали принять участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как писало РБК-Украина, постоянного представителя Украины в ООН Владимира Ельченко могут назначить украинским послом в США.

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