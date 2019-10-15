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США не выдали визы российским дипломатам, планирующих выступить в ГА ООН

Новости » Политика    15.10.2019 - 03:28
США не выдали визы российским дипломатам, планирующих выступить в ГА ООН
Фото: ГА ООН (wikipedia.org)

Визы не получили 18 дипломатов

Соединенные Штаты не выдали визы 18 российским дипломатам, которые планировали участвовать в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом представители российской делегации сообщили росСМИ.

Во время заседания Шестого комитета, занимающегося правовыми вопросами, заместитель постоянного представителя России при организации Геннадий Кузьмин, сказал, что российская делегация не получила 18 виз.

"За эту неделю ни одной визы выдано не было", - сказал Кузьмин.

В частности, в визе было отказано переводчику, который должен был переводить выступления российской делегации на английский язык.

Отметим, что в конце сентября за час до вылета российской делегации из Москвы в Нью-Йорк на заседание Генсасамблеи ООН российскую делегацию уведомили о невыдаче американских виз.

Напомним, Специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО констатировала ухудшение ситуации на территории оккупированного Крыма во всех сферах своей компетенции.

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