ООН започаткувала Міжнародний день доступу до інформації

Фото: ГА ООН (wikipedia.org)

Україна стала одним з ініціаторів резолюції Генасамблеї ООН про проголошення Міжнародного дня загального доступу до інформації

Генасамблея ООН 15 жовтня ухвалила резолюцію щодо запровадження 28 вересня Міжнародного дня доступу до інформації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook речника постійного представництва України в ООН Олега Ніколенка.

За його словами, одним з ініціаторів резолюції є Україна.

"Аргентина, Канада, Коста-Ріка, Ліберія, Сьєрра-Леоне, Україна. Ні, це не відбіркова група на Чемпіонат світу з футболу 2022, а коло основних співавторів резолюції Генасамблеї ООН про проголошення 28 вересня Міжнародним днем загального доступу до інформації, яку сьогодні схвалили консенсусом", - написав Ніколенко

Дипломат зазначив, що це символічний день, який дозволить привертати увагу світу до проблем розповсюдження інформації як елементу забезпечення сталого розвитку.

Він також нагадав, що право на пошук, отримання і поширення інформації гарантоване статтею 19 Загальної декларації прав людини.

Фото: Резолюція ГА ООН facebook.com/oleg.nikolenko.50

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати не видали візи 18 російським дипломатам, які планували брати участь у сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Як писало РБК-Україна, постійного представника України в ООН Володимира Єльченка можуть призначити українським послом у США.