В ООН спрогнозировали сроки заключения соглашения по "зерновому коридору"

В ООН заявили, что договоренности по возобновлению экспорта зерна из Украины могут быть достигнуты уже на следующей неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша во время брифинга.
"Я думаю, что мы соберемся на следующей неделе и, надеюсь, сможем заключить соглашение. Но нужна добрая воля всех сторон", - заявил Гутерриш.
Он добавил, что в ходе сегодняшних переговоров был достигнут значительный успех. В частности, стороны решили много вопросов, среди которых: механизм контроля, системы координации и все, что касается заминированного района.
"Я предлагал в Москве и Киеве разные варианты решения проблемы. С тех пор мы постоянно трудились и вели переговоры с большим количеством партнеров. Нужно проделать еще большой объем технической работы, чтобы достичь прогресса. Но ситуация ясна - в конечном счете все стороны стремятся урегулировать эту ситуацию... Сегодня мы предприняли важный шаг к подписанию соглашения", - подчеркнул генсек ООН.
Напомним, сегодня, 13 июля, в Турции прошли переговоры по вопросу возобновления экспорта зерна из Украины.
Позже глава турецкого Минобороны Хулуси Акар заявил, что Украина, Турция, ООН и Россия договорились о создании координационного центра по возобновлению экспорта украинского зерна.
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