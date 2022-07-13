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В ООН спрогнозували терміни укладення угоди щодо "зернового коридору"

Фото: Антоніу Гутерріш, генеральний секретар ООН (twitter.com/antonioguterres)
Автор: Іван Носальський

В ООН заявили, що домовленості щодо відновлення експорту зерна з України можуть бути досягнуті вже наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша під час брифінгу.

"Я думаю, що ми зберемося наступного тижня і, сподіваюся, зможемо укласти угоди. Але потрібна добра воля всіх сторін", - заявив Гутерріш.

Він додав, що в ході сьогоднішніх переговорів був досягнутий значний успіх. Зокрема, сторони вирішили багато питань, серед яких: механізм контролю, системи координації та все, що стосується замінованого району.

"Я пропонував у Москві і Києві різні варіанти вирішення проблеми. З тих пір ми постійно працювали і вели переговори з великою кількістю партнерів. Потрібно виконати ще великий обсяг технічної роботи, щоб досягти прогресу. Але ситуація зрозуміла - в кінцевому рахунку всі сторони прагнуть врегулювати цю ситуацію... Сьогодні ми зробили важливий крок до підписання угоди", - підкреслив генсек ООН.

Нагадаємо, сьогодні, 13 липня, у Туреччині пройшли переговори з питання відновлення експорту зерна з України.

Пізніше голова турецького Міноборони Хулусі Акар заявив, що Україна, Туреччина, ООН і Росія домовилися про створення координаційного центру з відновлення експорту українського зерна.

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