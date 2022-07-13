В ООН спрогнозували терміни укладення угоди щодо "зернового коридору"

"Я думаю, що ми зберемося наступного тижня і, сподіваюся, зможемо укласти угоди. Але потрібна добра воля всіх сторін", - заявив Гутерріш.

Він додав, що в ході сьогоднішніх переговорів був досягнутий значний успіх. Зокрема, сторони вирішили багато питань, серед яких: механізм контролю, системи координації та все, що стосується замінованого району.

"Я пропонував у Москві і Києві різні варіанти вирішення проблеми. З тих пір ми постійно працювали і вели переговори з великою кількістю партнерів. Потрібно виконати ще великий обсяг технічної роботи, щоб досягти прогресу. Але ситуація зрозуміла - в кінцевому рахунку всі сторони прагнуть врегулювати цю ситуацію... Сьогодні ми зробили важливий крок до підписання угоди", - підкреслив генсек ООН.