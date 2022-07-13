В ООН спрогнозировали сроки заключения соглашения по "зерновому коридору"

В ООН заявили, что договоренности по возобновлению экспорта зерна из Украины могут быть достигнуты уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша во время брифинга .

"Я думаю, что мы соберемся на следующей неделе и, надеюсь, сможем заключить соглашение. Но нужна добрая воля всех сторон", - заявил Гутерриш.

Он добавил, что в ходе сегодняшних переговоров был достигнут значительный успех. В частности, стороны решили много вопросов, среди которых: механизм контроля, системы координации и все, что касается заминированного района.

"Я предлагал в Москве и Киеве разные варианты решения проблемы. С тех пор мы постоянно трудились и вели переговоры с большим количеством партнеров. Нужно проделать еще большой объем технической работы, чтобы достичь прогресса. Но ситуация ясна - в конечном счете все стороны стремятся урегулировать эту ситуацию... Сегодня мы предприняли важный шаг к подписанию соглашения", - подчеркнул генсек ООН.