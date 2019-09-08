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В ООН создадут базу данных нарушающих санкции против КНДР судов

Новости » Политика    08.09.2019 - 05:25
В ООН создадут базу данных нарушающих санкции против КНДР судов
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Полный список должен быть готов к 2021 году

Международная морская организация (IMO) начала собирать базу данных, по которой можно будет проверить, распространяются ли на то или иное судно санкции ООН, в рамках борьбы с обходом ограничений, действующих на торговлю с Северной Кореей (КНДР). Об этом сообщили источники, передает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

По информации издания, в список попадут суда, связанные со странами, против которых действуют международные санкции - в базе будут указаны их названия и номера, выданные специальным агентством ООН - эти данные смогут использовать все члены организации (172 государства).

Полный список должен быть готов к 2021 году.

В частности, ограничения ООН затрагивают экспорт в КНДР нефти и нефтепродуктов, а также угля, оружия и ряда других товаров, запрещается перекачка нефтепродуктов с судна на судно в открытом море.

Несмотря на санкции, периодически появляются сообщения о том, что то или иное судно нарушило санкции и КНДР получила груз.

Например, Иран продолжает экспортировать нефтепродукцию в Китай и другие страны в обход санкций, введенных Соединенными Штатами Америки, что запрещают торговлю с Тегераном.

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