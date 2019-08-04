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Иран поставляет нефть в Китай и другие страны в обход санкций США, - NYT

Новости » Политика    04.08.2019 - 10:26
Иран поставляет нефть в Китай и другие страны в обход санкций США, - NYT
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Нефть экспортируется предположительно 12 танкерами

Иран продолжает экспортировать нефтепродукцию в Китай и другие страны в обход санкций, введенных Соединенными Штатами Америки, что запрещают торговлю с Тегераном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование The New York Times.

Как сообщается, изданию удалось отследить передвижения минимум 70 иранских танкеров начиная со 2 мая, когда начали действовать односторонние санкции Вашингтона.

Так, по данным NYT, не менее 12 иранских танкеров продолжают поставлять нефть иностранным государствам. В частности, шесть танкеров заходили в порты Китая, остальные же проходили Суэцким каналом и могли поставлять нефть в Турцию или Сирию.

Напомним, ранее сообщалось, что Белый дом объявил о введении ограничительных мер в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Как пояснили в администрации президента США, политик является "международным олицетворением иранского режима, который проводит пропагандистские и дезинформационные кампании".

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о введение новых санкций против Ирана, в том числе относительно верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. По словам Трампа, аятолла окажется под санкциями из-за того, что Иран сбил американский беспилотник.

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