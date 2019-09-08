В ООН створять базу даних суден, які порушують санкції проти КНДР

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Повний список має бути готовий до 2021 року

Міжнародна морська організація (IMO) почала збирати базу даних, за якою можна буде перевірити, чи поширюються на те або те судно санкції ООН у рамках боротьби з обходом обмежень на торгівлю з Північною Кореєю (КНДР). Про це повідомили джерела, передає РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

За інформацією видання, до списку потраплять судна, пов'язані з країнами, проти яких діють міжнародні санкції - у базі будуть зазначені їхні назви і номери, видані спеціальним агентством ООН - ці дані зможуть використовувати всі члени організації (172 держави).

Повний список повинен бути готовий до 2021 року.

Зокрема, обмеження ООН зачіпають експорт у КНДР нафти і нафтопродуктів, а також вугілля, зброї та ряду інших товарів, забороняється перекачування нафтопродуктів з судна на судно у відкритому морі.

Незважаючи на санкції, періодично з'являються повідомлення про те, що те чи те судно порушило санкції і КНДР отримала вантаж.

Наприклад, Іран продовжує експортувати нафтопродукцію в Китай та інші країни в обхід санкцій, запроваджених Сполученими Штатами Америки, що забороняють торгівлю з Тегераном.