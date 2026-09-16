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ООН розглядає перенесення допомоги для України в підземні сховища

02:20 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Пилип Бойко
ООН розглядає перенесення допомоги для України в підземні сховища Фото: гуманітарна допомога Україні (GettyImages)
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ООН розглядає зміну підходу до зберігання гуманітарної допомоги в Україні після серії російських ударів по складах організації. Через атаки гуманітарні запаси та майно зазнали значних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Про можливу зміну підходу до зберігання допомоги заявив гуманітарний координатор ООН в Україні. Організація розглядає варіант переміщення запасів до підземних приміщень, щоб убезпечити їх від подальших атак.

Наразі йдеться саме про опрацювання такого рішення на тлі втрат, яких гуманітарна інфраструктура ООН зазнала внаслідок ударів.

Десять складів вже зруйновано

Найбільш показовою стала кількість втрат, яких зазнала організація від початку року. За даними ООН, внаслідок російських ударів були зруйновані десять складів ООН, а вантажі гуманітарної допомоги, що там зберігалися, були знищені на мільйони доларів.

Такі втрати не були передбачені в бюджеті допомоги організації на 2026 рік, який становить 2,3 млрд доларів. Саме після цих атак ООН почала розглядати можливість зберігати гуманітарні запаси в підземних сховищах.

Контекст новини

Раніше в ООН попередили про "найважчу зиму" для України з початку повномасштабної війни. Через російські удари по енергетиці люди можуть залишитися без світла, опалення та води, що за низьких температур може спричинити гуманітарну катастрофу.

Крім того, в ООН визнали, що атаки РФ на порти і кораблі загрожують продовольчій безпеці світу.

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