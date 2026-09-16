ООН рассматривает перенос помощи для Украины в подземные хранилища
ООН рассматривает изменение подхода к сохранению гуманитарной помощи в Украине после серии российских ударов по составам организации. Из-за атак гуманитарные запасы и имущество понесли значительные потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
О возможном изменении подхода к хранению помощи заявил гуманитарный координатор ООН в Украине. Организация рассматривает вариант перемещения запасов в подземные помещения, чтобы обезопасить их от дальнейших атак.
Речь идет именно об обработке такого решения на фоне потерь, которые гуманитарная инфраструктура ООН понесла в результате ударов.
Десять складов уже разрушены
Наиболее показательным стало количество потерь, которые понесла организация с начала года. По данным ООН, в результате российских ударов были разрушены десять складов ООН, а хранившиеся там грузы гуманитарной помощи были уничтожены на миллионы долларов. Именно после этих атак ООН принялась рассматривать возможность хранить гуманитарные запасы в подземных хранилищах.
Такие потери не были предусмотрены в бюджете помощи организации на 2026 год, который составляет 2,3 млрд. долларов. Именно после этих атак ООН принялась рассматривать возможность хранить гуманитарные запасы в подземных хранилищах.
Контекст новости
Ранее в ООН предупредили о "самой тяжелой зиме" для Украины с начала полномасштабной войны. Из-за российских ударов по энергетике люди могут остаться без света, отопления и воды, что при низких температурах может повлечь за собой гуманитарную катастрофу.
Кроме того, в ООН признали, что атаки РФ на порты и корабли угрожают продовольственной безопасности мира.