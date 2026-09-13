В ООН попередили про "найважчу зиму" для України з початку повномасштабної війни

Речник ООН Александр Де Кро заявив, що Україна входить у найважчу зиму з часів повномасштабного вторгнення Росії. За його словами, існує ризик "гуманітарної катастрофи", якщо російські удари відріжуть людей від електрики та води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Що заявив представник ООН

Де Кро - третя за старшинством посадова особа ООН, яка очолює Програму розвитку ООН (UNDP) - перебуваючи в Україні, звинуватив Росію в систематичних ударах по енергетичній інфраструктурі країни. За його словами, зараз триває "перегони з часом", щоб відремонтувати енергомережу до настання холодів.

"Ця зима буде найважчою з початку війни", - заявив Де Кро виданню BBC. Він додав, що Україна входить у зиму "з дуже слабкої бази", а в ООН "дуже й дуже стурбовані" тим, чим ця зима може обернутися.

Чому ситуація критична

За словами Де Кро, Росія веде "дуже систематичні" удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі - АЗС, торгових центрах, бізнес-центрах, а особливо по енергооб'єктах і лініях електропередач. Виправдання для цього, на його переконання, немає жодного.

Найгірший сценарій - коли люди не зможуть обігрівати домівки, а системи водопостачання й каналізації просто перестануть працювати. Взимку температура в Україні може опускатись до -20°C.

"За таких температур це призведе до обставин, які будуть дуже близькі до гуманітарної катастрофи", - попередив представник ООН.

Загострення повітряних атак з обох сторін

Останніми місяцями Росія й Україна посилюють авіаудари одна проти одної. Росія почала застосовувати швидші реактивні дрони, які важче перехопити - вони масовано атакують Україну, зокрема Київ, вражаючи бізнес, склади, заводи, АЗС та енергооб'єкти.

Україна, своєю чергою, продовжує завдавати ударів углиб території Росії - переважно по газовій, нафтовій та дистриб'юторській інфраструктурі. Обидві сторони заперечують навмисні удари по цивільних.

Смертоносні атаки відновились після того, як президент США Дональд Трамп минулих вихідних надіслав спецпредставників на переговори до Путіна в Москву та до Зеленського в Київ.

Жертви останніх ударів

У четвер денний удар російського дрона по торговому центру в Павлограді Дніпропетровської області вбив п'ятьох людей, ще 67 отримали поранення. Раніше того ж тижня російська авіація атакувала ще два торгові центри - у Запоріжжі та Сумах, де загинули двоє людей, ще 28 постраждали.

Росія повідомила про атаку українського морського дрона на курортне місто Сочі в ніч на середу - постраждали 28 людей, ще троє загинули внаслідок інших українських ударів.

Раніше цього тижня двоє людей також загинули, коли російські дрони влучили по пункту пропуску між Україною та Молдовою - країною, яка дедалі більше опиняється втягнутою в конфлікт.

Робота над відновленням енергосистеми

У межах підготовки України до зими Програма розвитку ООН допомагає відбудовувати частини енергосистеми, пошкоджені минулої зими, а також розгортає більш стійкі та децентралізовані електростанції, менш вразливі до ударів.

За словами Де Кро, виконання цієї небезпечної роботи - "майже неможливе завдання".

"Вони відбудовують ці об'єкти під постійними повітряними тривогами. І вони знають, що працюють на об'єкті, який є мішенню", - пояснив він. - "Тому частину дня просто неможливо працювати, бо це занадто небезпечно".