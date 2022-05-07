ООН призывает разблокировать одесские порты, чтобы справиться с глобальным кризисом голода

Отмечается, что за 8 месяцев до начала российского вторжения почти 51 миллион метрических тонн зерна перевезли транзитом через черноморские порты Украины.

Так, Украина является крупной житницей для стран Ближнего Востока и Северной Африки, зависящих от импорта, говорится в пресс-релизе ВПП.

"Сейчас украинские зернохранилища заполнены. В то же время 44 миллиона человек по всему миру идут к голодной смерти. Мы должны открыть эти порты, чтобы продукты могли ввозиться и вывозиться из Украины. Мир требует этого, потому что сотни миллионов людей во всем мире зависят от этих поставок", - подчеркивает исполнительный директор ВПП Дэвид Бизли.

Так, в элеваторах остаются миллионы тонн зерна, которое не могут вывезти из закрытых портов Одессы.

В начале 2022 года 276 миллионов человек уже сталкивались с острым голодом. Согласно анализу агентства, ожидается, что это число возрастет еще на 47 миллионов человек, если война РФ против Украины продолжится.

Соединенные Штаты и Европа также почувствуют негативные последствия в связи с повышением цен на важные сельскохозяйственные товары.