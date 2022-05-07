RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ООН закликає розблокувати одеські порти, щоб вирішити глобальну кризу голоду

Фото: Одеський морський порт (uk.wikipedia.org)
Автор: Володимир Костирін

Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) закликає відкрити порти в Одесі та інші чорноморські порти України, які зараз блоковані російським флотом, щоб допомогти впоратися з кризою голоду, що насувається, у світі.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначається, що за 8 місяців до початку російського вторгнення майже 51 мільйон метричних тонн зерна перевезли транзитом через чорноморські порти України.

Так, Україна є великою житницею для країн Близького Сходу і Північної Африки, що залежать від імпорту, йдеться в прес-релізі ВПП.

"Зараз українські зерносховища заповнені. Разом з тим 44 мільйони людей по всьому світу йдуть до голодної смерті. Ми повинні відкрити ці порти, щоб продукти могли ввозитися і вивозитися з України. Світ вимагає цього, тому що сотні мільйонів людей у всьому світі залежать від цих поставок", - наголошує виконавчий директор ВПП Девід Бізлі.

Так, в елеваторах залишаються мільйони тонн зерна, яке не можуть вивезти із закритих портів Одеси.

На початку 2022 року 276 мільйонів людей вже стикалися з гострим голодом. Згідно з аналізом агентства, очікується, що це число зросте ще на 47 мільйонів осіб, якщо війна РФ проти України продовжиться.

Сполучені Штати і Європа також відчують негативні наслідки у зв'язку з підвищенням цін на важливі сільськогосподарські товари.

Раніше повідомлялося, що в Україні застрягли майже 25 млн тонн зерна через проблеми з інфраструктурою і блокування чорноморських портів, в тому ж числі й Маріуполя.

Нагадаємо, в доповіді ООН наголошується, що російське вторгнення в Україну поглибить проблему голоду у світі. Особливо це стосується країн з продовольчою кризою, включаючи Афганістан, Ефіопію, Гаїті, Сомалі, Південний Судан, Сирію і Ємен.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНОдесаВійна Росії проти України