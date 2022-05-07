ООН закликає розблокувати одеські порти, щоб вирішити глобальну кризу голоду

Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) закликає відкрити порти в Одесі та інші чорноморські порти України, які зараз блоковані російським флотом, щоб допомогти впоратися з кризою голоду, що насувається, у світі.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на CNN .

Зазначається, що за 8 місяців до початку російського вторгнення майже 51 мільйон метричних тонн зерна перевезли транзитом через чорноморські порти України.

Так, Україна є великою житницею для країн Близького Сходу і Північної Африки, що залежать від імпорту, йдеться в прес-релізі ВПП.

"Зараз українські зерносховища заповнені. Разом з тим 44 мільйони людей по всьому світу йдуть до голодної смерті. Ми повинні відкрити ці порти, щоб продукти могли ввозитися і вивозитися з України. Світ вимагає цього, тому що сотні мільйонів людей у всьому світі залежать від цих поставок", - наголошує виконавчий директор ВПП Девід Бізлі.

Так, в елеваторах залишаються мільйони тонн зерна, яке не можуть вивезти із закритих портів Одеси.

На початку 2022 року 276 мільйонів людей вже стикалися з гострим голодом. Згідно з аналізом агентства, очікується, що це число зросте ще на 47 мільйонів осіб, якщо війна РФ проти України продовжиться.

Сполучені Штати і Європа також відчують негативні наслідки у зв'язку з підвищенням цін на важливі сільськогосподарські товари.