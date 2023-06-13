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В ООН попередили про зростання цін на продовольство після підриву греблі Каховської ГЕС

Фото: підрив греблі Каховської ГЕС створить величезні проблеми для продовольчої безпеки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Підрив дамби Каховської ГЕС вплине на глобальну продовольчу безпеку, призведе до зростання цін на продукти і може викликати проблеми з водою для сотень тисяч людей.

Про це заявив голова ООН з надання допомоги Мартін Гріффітс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Це житниця - вся ця територія, що спускається до Чорного моря та Криму, є житницею не лише для України, а й для всього світу", - сказав Гріффітс.

За його словами, вже зараз є труднощі із продовольчою безпекою, і "ціни на продукти обов'язково зростуть".

"Майже неминуче, що ми зіткнемося з величезними, величезними проблемами при збиранні врожаю та посіві наступного врожаю. І тому ми побачимо величезний вплив на глобальну продовольчу безпеку - ось що станеться", - додав він.

Він сказав, що до 700 тисяч людей залежали від водосховища щодо питної води. За його словами, без чистої води люди будуть схильні до захворювань, і що в такій ситуації найбільш вразливі діти.

Гріффітс також заявив, що збитки такого масштабу громадянській інфраструктурі повністю суперечать міжнародному гуманітарному праву, включаючи Женевську конвенцію.

"Це самоочевидно. Той, хто це зробив, порушив Женевську конвенцію", - сказав Гріффітс.

Дамба Каховської ГЕС та врожай в Україні

Нагадаємо, російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС у Херсонській області 6 червня.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що кілька мільйонів тонн цьогорічного врожаю можуть бути втрачені, через затоплення та неможливість зрощування.

Міністр Микола Сольський повідомив, що проблема зрошення стане найбільшою у сільському господарстві на півдні України після підриву дамби ГЕС, оскільки Каховський канал постачав водою понад півмільйона гектарів земель.

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