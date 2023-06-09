Агарне міністерство назвало найбільшу проблему після підриву дамбу Каховської ГЕС

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики .

Як зазначив міністра, постраждають і землі, які не мали зрошувальних систем - фермерам тепер не буде за що їх обробляти. Оскільки основний і стабільний дохід вони отримували від врожаїв з полів, які мали зрошувальні системи.

"Наслідки припинення зрошування значно більші. Не півмільйона гектар, а мільйон-півтора гектарів не будуть використовуватися повною мірою. Щоб відновити зрошування, треба 3-5-7 років", - сказав Сольський.

Міністр також повідомив, що Каховське водосховище було джерелом для двох систем зрошування і подачі води - Каховської системи і Північно-Кримського каналу. Ці системи були збудовані з урахуванням рівнів води, щоб мінімально використовувати електроенергію для насосів. Зараз рівень води впав, тому вода до систем просто не дістається. Щоб його підняти, треба відновлювати дамбу. Тому це проблема на багато років.

Наслідки підриву Каховської ГЕС

Нагадаємо, російські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС у Херсонській області 6 червня.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що декілька мільйонів тонн цьогорічного врожаю може буди втрачено, через затоплення та неможливість зрощення.

У Мінагрополітики заявили, що знищення Каховської ГЕС може призвести до того, що поля на півдні України вже наступного року перетворяться на пустелі. Терористичний акт на Каховській ГЕС фактично залишив без джерела води 94% зрошувальних систем в Херсонській, 74% - в Запорізькій та 30% - в Дніпропетровській областях.