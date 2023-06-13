В ООН предупредили о росте цен на продовольствие после подрыва дамбы Каховской ГЭС

"Это житница - вся эта территория, спускающаяся к Черному морю и Крыму, является житницей не только для Украины, но и для всего мира", - сказал Гриффитс.

По его словами, уже сейчас есть трудности с продовольственной безопасностью, и "цены на продукты обязательно вырастут".

"Почти неизбежно, что мы столкнемся с огромными, огромными проблемами при сборе урожая и посеве следующего урожая. И поэтому мы увидим огромное влияние на глобальную продовольственную безопасность - вот что произойдет", - добавил он.

Он сказал, что до 700 тысяч человек зависели от водохранилища в плане питьевой воды. По его словам, без чистой воды люди будут подвержены заболеваниям, и что в такой ситуации наиболее уязвимы дети.

Гриффитс также заявил, что ущерб такого масштаба гражданской инфраструктуре полностью противоречит международному гуманитарному праву, включая Женевскую конвенцию.

"Это самоочевидно. Тот, кто это сделал, нарушил Женевскую конвенцию", - сказал Гриффитс.

Дамба Каховской ГЭС и урожай в Украине

Напомним, российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что несколько миллионов тонн урожая этого года могут быть потеряны, из-за затопления и невозможности сращивания.

Министр Николай Сольский сообщил, что проблема орошения станет самой большой в сельском хозяйстве на юге Украины после подрыва дамбы ГЭС, поскольку Каховский канал снабжал водой более полумиллиона гектаров земель.