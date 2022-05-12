ООН может помочь Украине в деблокаде морских портов, - когрессмены США

Конгрессмен Джейсон Кроу считает, что лучше всего обеспечить деблокаду украинских портов сможет ООН и Красный крест.

"Они могут договорится о создании 32-километровой буферной зоны в Черном море между Румынией и Турцией, по которой корабли, перевозящие зерно, могли бы экспортировать его, избегая российской артиллерии", - предложил Кроу в ходе одной из встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом он подчеркнул, что НАТО в этой ситуации не сможет ничем помочь Украине, потому что для организации подобного гуманитарного коридора Альянсу придется задействовать в Черном море военную технику . Это в свою очередь может спровоцировать РФ и привести к столкновениям.

Также и сенатор Джинн Шейхин, член Комитета по вооруженным силам, рассказала, что "НАТО не желает" создавать морские гуманитарные коридоры для обеспечения прохода судов, перевозящих зерно из Украины.

"Я думаю, что более вероятно то, что ООН захочет это сделать и что они будут лучшими посредниками, чем НАТО", - добавила она.