ООН може допомогти Україні в деблокаді морських портів, - когресмени США

Конгресмен Джейсон Кроу вважає, що найкраще забезпечити деблокаду українських портів зможе ООН та Червоний хрест.

"Вони можуть домовитися про створення 32-кілометрової буферної зони в Чорному морі між Румунією та Туреччиною, якою кораблі, що перевозять зерно, могли б експортувати його, уникаючи російської артилерії", - запропонував Кроу під час однієї із зустрічей із президентом України Володимиром Зеленським.

При цьому він наголосив, що НАТО в цій ситуації не зможе нічим допомогти Україні, тому що для організації подібного гуманітарного коридору Альянсу доведеться задіяти у Чорному морі військову техніку. Це в свою чергу може спровокувати РФ і призвести до зіткнень.

Також і сенатор Джинн Шейхін, член Комітету збройних сил, розповіла, що "НАТО не бажає" створювати морські гуманітарні коридори для забезпечення проходу суден, що перевозять зерно з України.

"Я думаю, що ймовірніше те, що ООН захоче це зробити і що вони будуть кращими посередниками, ніж НАТО", - додала вона.