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В ООН подтвердили старт переговоров по мирному урегулированию в Йемене 6 декабря

Новости » Политика    05.12.2018 - 22:36
В ООН подтвердили старт переговоров по мирному урегулированию в Йемене 6 декабря
Фото: Мартин Гриффитс (osesgy.unmissions.org)

Специальный посланник ООН объявил о перезапуске мирных переговоров

Офис специального посланника ООН по Йемену Мартина Гриффитса подтвердил, что переговоры по мирному урегулированию в Йемене стартуют 6 декабря в Швеции. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter ООН.

"Специальный посланник ООН рад объявить о перезапуске мирных переговоров между участниками конфликта в Йемене в Швеции 6 декабря 2018 года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мирные переговоры о завершении вооруженного конфликта на территории Йемена между управляемой Саудовской Аравией мусульманской суннитской коалицией и повстанцами-хуситами, которых поддерживает Иран, должны официально начаться в среду в Швеции.

Напомним, Международная организация Save the Children проанализировала данные ООН о смертности детей с сильным недоеданием и подсчитала, что в Йемене от голода погибли почти 85 тыс. детей в период с апреля 2015 года по октябрь 2018-го.

Отметим, ранее в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев заявили, что из-за засухи и вооруженные конфликты в трех африканских странах и в Йемене (Юго-Западная Азия) население может остаться без еды.

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