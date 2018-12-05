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В ООН підтвердили старт переговорів щодо мирного врегулювання в Ємені 6 грудня

Новини » Політика    05.12.2018 - 22:36
В ООН підтвердили старт переговорів щодо мирного врегулювання в Ємені 6 грудня
Фото: Мартін Гріффітс (osesgy.unmissions.org)

Спеціальний посланник ООН оголосив про перезапуск мирних переговорів

Офіс спеціального посланця ООН по Ємену Мартіна Гріффітса підтвердив, що переговори щодо мирного врегулювання в Ємені стартують 6 грудня в Швеції. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter ООН.

"Спеціальний посланник ООН радий оголосити про перезапуск мирних переговорів між учасниками конфлікту в Ємені в Швеції 6 грудня 2018 року", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що мирні переговори про завершення збройного конфлікту на території Ємену між керованою Саудівською Аравією мусульманської сунітської коаліцією і повстанцями-хуситами, яких підтримує Іран, повинні офіційно початися в середу в Швеції.

Нагадаємо, Міжнародна організація Save the Children проаналізувала дані ООН про смертності дітей з сильним недоїданням і підрахувала, що в Ємені від голоду загинуло майже 85 тис. дітей в період з квітня 2015 року по жовтень 2018-го.

Відзначимо, раніше в Управлінні верховного комісара ООН у справах біженців заявили, що через посуху і збройні конфлікти в трьох африканських країнах і в Ємені (Південно-Західна Азія) населення може залишитися без їжі.

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