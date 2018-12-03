Мирные переговоры по Йемену начнутся в Швеции

Фото: Мартин Гриффитс (osesgy.unmissions.org)

Специальный посланник ООН Мартин Гриффитс сопроводит 50 раненых бойцов-хуситов, которых эвакуируют на лечение в Оман после получения разрешения от саудитов

Мирные переговоры о завершении вооруженного конфликта на территории Йемена между управляемой Саудовской Аравией мусульманской суннитской коалицией и повстанцами-хуситами, которых поддерживает Иран, должны официально начаться в среду в Швеции. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

"Специальный посланник ООН Мартин Гриффитс прибыл в понедельник в подконтрольную повстанцами-хуситами йеменскую столицу Саани, чтобы сопроводить их делегацию на мирные переговоры с представителями суннитской коалиции во главе с саудитами и официальными властями Йемена, которые начнутся в среду в Швеции", - говорится в сообщение.

Кроме этого, Гриффит сопроводит 50 раненых бойцов-хуситов, которых эвакуируют на лечение в Оман после получения разрешения от саудитов.

Ранее сообщалось, что Международная организация Save the Children проанализировала данные ООН о смертности детей с сильным недоеданием и подсчитала, что в Йемене от голода погибли почти 85 тыс. детей в период с апреля 2015 года по октябрь 2018-го.

Отметим, ранее в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев заявили, что из-за засухи и вооруженные конфликты в трех африканских странах и в Йемене (Юго-Западная Азия) население может остаться без еды.