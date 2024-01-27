В ООН почали розслідування щодо причетності своїх співпробітників до нападу ХАМАС на Ізраїль

Агентство ООН у справах палестинських біженців (UNRWA) почало розслідування щодо кількох співробітників, підозрюваних у причетності до нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Генеральний комісар UNRWA Філіп Лаццаріні розповів, що ізраїльська влада надала організації інформацію про ймовірну причетність кількох її співробітників до жахливих нападів ХАМАС 7 жовтня.

"Щоб захистити здатність агентства доставляти гуманітарну допомогу, я прийняв рішення негайно розірвати контракти з цими співробітниками та розпочати розслідування, щоб невідкладно встановити істину", - заявив він.

Лаццаріні не розкрив ні кількість співробітників, ймовірно причетних до нападів, ні характер їх передбачуваної участі. Водночас він сказав, що будь-хто, хто був причетний до терористичних актів буде притягнутий до відповідальності.

"Генеральний секретар ООН нажаханий цією новиною", - сказав його речник Стефан Дюжаррік.

Він додав, що глава ООН попросив Лаццаріні провести розслідування, щоб гарантувати, що будь-який співробітник UNRWA, який брав участь або сприяв нападам 7 жовтня, був негайно звільнений і переданий для можливого кримінального переслідування.

Війна Ізраїлю та ХАМАС

Нагадаємо, 7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС вторглися до Ізраїлю та під час нападу захопили в заручники сотні людей. Армія Ізраїлю у відповідь розпочала військову операцію проти бойовиків у районі Сектору Газа.

Раніше прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав три умови для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у секторі Газа. За даними The Wall Street Journal, ізраїльські війська знищили від 20 до 30% бойовиків ХАМАС, що поки що не відповідає меті Ізраїлю знищити угруповання.

За даними ЗМІ, 24 січня Ізраїль та ХАМАС досягли попередньої згоди щодо припинення вогню на місяць та нової угоди про звільнення заручників.