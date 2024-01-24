ua en ru
Ср, 24 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ізраїль та ХАМАС домовилися про перемир'я на місяць, але ще є розбіжності, - Reuters

Середа 24 січня 2024 02:53
UA EN RU
Ізраїль та ХАМАС домовилися про перемир'я на місяць, але ще є розбіжності, - Reuters Фото: Ізраїль та ХАМАС домовилися про перемир'я на місяць (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ізраїль та бойовики ХАМАС досягли попередньої згоди щодо припинення вогню на місяць та нової угоди для звільнення заручників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

При цьому джерела агентства зазначають, що розбіжності сторін щодо реалізації призупинення бойових дій все ще залишаються.

Повідомляться, що спочатку у ХАМАС пропонували запровадити режим припинення вогню на кілька місяців, проте наприкінці грудня сторони погодили паузу на місяць. При цьому, згідно з шістьма джерелами, бойовики відмовилися від подальших переговорів, доки не будуть узгоджені наступні умови припинення вогню.

У свою чергу, влада Ізраїлю наполягала на "поетапній угоді" – припинення вогню в період поступового звільнення заручників, у ХАМАС же вимагають домовленості про постійне припинення вогню в обмін на звільнення полонених. За даними деяких джерел, бойовики побоюються, що армія Ізраїлю відновить бойові дії, коли вдасться звільнити всіх цивільних осіб з полону.

Війна Ізраїлю та ХАМАС

Нагадаємо, 7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС вторглися до Ізраїлю та під час нападу захопили в заручники сотні людей. Армія Ізраїлю у відповідь розпочала військову операцію проти бойовиків у районі Сектору Газа.

Раніше прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав три умови для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у секторі Газа. За даними The Wall Street Journal, ізраїльські війська знищили від 20 до 30% бойовиків ХАМАС, що поки що не відповідає меті Ізраїлю знищити угруповання.

Згодом переговори під час обміну заручниками бойовики ХАМАС звільнили близько 120 осіб, а Ізраїль звільнив групу палестинських ув'язнених.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАС Ізраїль Сектор Газа
NEWS
Далекобійної зброї стане більше. У Міноборони розповіли про результати "Рамштайну-18"
Далекобійної зброї стане більше. У Міноборони розповіли про результати "Рамштайну-18"
DAILY
Зеленський пропонує подвійне громадянство: як це працюватиме і що дасть Україні
Мілан Лєліч, Катерина Гончарова Зеленський пропонує подвійне громадянство: як це працюватиме і що дасть Україні