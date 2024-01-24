Ізраїль та ХАМАС домовилися про перемир'я на місяць, але ще є розбіжності, - Reuters

Ізраїль та бойовики ХАМАС досягли попередньої згоди щодо припинення вогню на місяць та нової угоди для звільнення заручників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

При цьому джерела агентства зазначають, що розбіжності сторін щодо реалізації призупинення бойових дій все ще залишаються.

Повідомляться, що спочатку у ХАМАС пропонували запровадити режим припинення вогню на кілька місяців, проте наприкінці грудня сторони погодили паузу на місяць. При цьому, згідно з шістьма джерелами, бойовики відмовилися від подальших переговорів, доки не будуть узгоджені наступні умови припинення вогню.

У свою чергу, влада Ізраїлю наполягала на "поетапній угоді" – припинення вогню в період поступового звільнення заручників, у ХАМАС же вимагають домовленості про постійне припинення вогню в обмін на звільнення полонених. За даними деяких джерел, бойовики побоюються, що армія Ізраїлю відновить бойові дії, коли вдасться звільнити всіх цивільних осіб з полону.

Війна Ізраїлю та ХАМАС

Нагадаємо, 7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС вторглися до Ізраїлю та під час нападу захопили в заручники сотні людей. Армія Ізраїлю у відповідь розпочала військову операцію проти бойовиків у районі Сектору Газа.

Раніше прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав три умови для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у секторі Газа. За даними The Wall Street Journal, ізраїльські війська знищили від 20 до 30% бойовиків ХАМАС, що поки що не відповідає меті Ізраїлю знищити угруповання.

Згодом переговори під час обміну заручниками бойовики ХАМАС звільнили близько 120 осіб, а Ізраїль звільнив групу палестинських ув'язнених.